Отправленные на запасные аэродромы самолеты прибыли в Мурманск

МУРМАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска работает без ограничений, туман на его территории рассеялся. Все три рейса, которые были задержаны и отправлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург и Архангельск, благополучно добрались до города, сообщили ТАСС в справочной мурманского аэропорта.

"Туман полностью рассеялся. Аэропорт работает без ограничений. Все отправленные на запасные аэродромы самолеты благополучно прибыли в Мурманск", - сказали в справочной аэропорта.

Согласно онлайн-табло, в 10:00 мск прибыл рейс 5Н-102 Сочи - Мурманск, отправленный из-за тумана на запасной аэродром в Архангельск. В 09:30 прибыл рейс 5H 521 Домодедово - Мурманск, отправленный в Санкт-Петербург. В 11:40 приземлился еще один самолет, летевший из Москвы, но вынужденный уйти также в Санкт-Петербург.