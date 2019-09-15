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Росгвардия взяла под охрану единственную в мире плавучую АЭС "Академик Ломоносов"

В ведомстве сообщили, что запуск теплоэлектростанции планируется в декабре 2019 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Росгвардия приняла под охрану единственный в мире атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" на Чукотке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В морском порту Певек сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Чукотскому автономному округу взят под охрану первый и единственный на сегодняшний день в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов". Плавучий энергоблок предстоит подключить к энергосетям. Запуск теплоэлектростанции планируется по графику в декабре 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе правительства Чукотки сообщали, что уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов пришвартовалась к причалу на место постоянной дислокации. Состоялась церемония поднятия флага и встреча капитана на суше. Он доложил губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину, что путь в 2,6 тыс. морских миль пройден успешно.

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РоссияЧукотский автономный округ
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