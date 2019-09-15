{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Эдварда Сноудена

Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену

Николь Беллубе считает, что Франция должна следовать своим "сильным принципам в сфере миграции" и в обязательном порядке предоставлять убежище тем, кто обращается с такой просьбой

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.

На эту тему

"Я лично за предоставление политического убежища Эдварду Сноудену", - сказала министр в воскресенье в ходе интервью радиостанции RTL и телеканалу LCE.

"Я считаю, что Франции следует быть верной ее сильным принципам в сфере миграции и в обязательном порядке предоставлять убежище тем, кто обращается с такой просьбой. Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики. То есть, что любой человек, подвергающийся преследованиям за свои действия по защите свободы, располагает [конституционным] правом на предоставление ему убежища на территории республики", - подчеркнула министр.

13 сентября радиостанция France Inter передала в эфир выдержки из эксклюзивного интервью Сноудена, которое в полном виде выйдет в эфир 16 сентября. В частности, в своих заявлениях Сноуден напомнил, что еще в 2013 году попросил убежища у бывшего президента Франции Франсуа Олланда. "Я бы хотел, чтобы теперь президент Франции Эмманюэль Макрон предоставил мне такое право", - добавил он.

Сноуден высказал при этом мнение, что нет ничего враждебного в акте оказания защиты тем лицам, которые подают обществу сигналы о происходящих нарушениях". "Предоставить убежище такому человеку, как я - это отнюдь не значит атаковать таким образом США", - подчеркнул он.

Дело Сноудена

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

Теги
Дело Эдварда СноуденаФранцияСноуден, Эдвард
В Москве в ближайшие часы начнется дождь и усилится ветер
В течение следующей недели ночью температура может опуститься до 2 градусов тепла
Читать полностью