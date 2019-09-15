Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену

"Я лично за предоставление политического убежища Эдварду Сноудену", - сказала министр в воскресенье в ходе интервью радиостанции RTL и телеканалу LCE.

"Я считаю, что Франции следует быть верной ее сильным принципам в сфере миграции и в обязательном порядке предоставлять убежище тем, кто обращается с такой просьбой. Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики. То есть, что любой человек, подвергающийся преследованиям за свои действия по защите свободы, располагает [конституционным] правом на предоставление ему убежища на территории республики", - подчеркнула министр.

13 сентября радиостанция France Inter передала в эфир выдержки из эксклюзивного интервью Сноудена, которое в полном виде выйдет в эфир 16 сентября. В частности, в своих заявлениях Сноуден напомнил, что еще в 2013 году попросил убежища у бывшего президента Франции Франсуа Олланда. "Я бы хотел, чтобы теперь президент Франции Эмманюэль Макрон предоставил мне такое право", - добавил он.

Сноуден высказал при этом мнение, что нет ничего враждебного в акте оказания защиты тем лицам, которые подают обществу сигналы о происходящих нарушениях". "Предоставить убежище такому человеку, как я - это отнюдь не значит атаковать таким образом США", - подчеркнул он.

Дело Сноудена

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.