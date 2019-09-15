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Несколько сотен экологических активистов блокировали вход на Франкфуртский автосалон

В заявлении активистов говорится, что они протестуют против "разрушительной транспортной системы, которую, как и прежде, поддерживает автосалон"

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен демонстрантов блокировали в воскресенье во Франкфурте-на-Майне главный вход на 68-й международный автосалон IAA-2019. Об этом сообщило агентство DPA.

Акция проходит под девизом "Песок в коробку передач". "Тем не менее выставку можно посетить. Люди перенаправлены к другим входам", - отметили в полиции.

Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Лишить власти концерны", "Улицы забиты - даешь сейчас перемены" и другие. Инициативная группа, организовавшая протесты, заявила о намерении нарушить работу салона. "Мы тем самым посылаем четкий сигнал против разрушительной транспортной системы, которую, как и прежде, поддерживает автосалон", - говорится в заявлении.

В субботу в акциях экологических организаций во Франкфурте-на-Майне приняли участие около 15 тыс. человек.

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