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В Москве в ближайшие часы начнется дождь и усилится ветер

В течение следующей недели ночью температура может опуститься до 2 градусов тепла

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дождь начнется в Москве вечером в воскресенье и продлится до середины понедельника, также ожидается усиление ветра до 17 м/с. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В связи с приближением циклона и целой серии фронтальных разделов сегодня вечером начнется дождь, и он будет вполне умеренным, заметным. Он продолжится ночью, а также в первой половине дня понедельника", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что дождь будет сопровождаться усилением ветра до 17 м/с. Сильный ветер прогнозируется и  во вторник.

Температура воздуха ночью в течение рабочей недели может опуститься до 2 градусов тепла, отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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