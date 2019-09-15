Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 сентября. /ТАСС/. Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат. С 15 сентября участники акции будут отказываться от переработок и начнут выполнять обязанности строго в объеме одной ставки, сообщила ТАСС председатель первичной межрегиональной профсоюзной организации работников здравоохранения "Действие", фельдшер станции скорой помощи Петрозаводска Ольга Чайка.

"Да, мы начали итальянскую забастовку. Мы требуем, прежде всего, увеличения заработной платы, причем это касается среднего медперсонала и водителей. Врачи в нашей акции не участвуют, потому что у них уровень зарплаты другой, выше", - рассказала собеседник агентства.

Согласно документу, который протестующие направили руководству больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Петрозаводска, теперь фельдшеры и водители скорой помощи будут отказываться работать в свои выходные, а также в составе неполных бригад.

По словам протестующих, зарплата фельдшера выездной бригады, работающего на одну ставку, составляет 24 тыс. рублей после вычета НДФЛ, а у водителя скорой помощи - 18 тыс. рублей. Медработники требуют увеличить их зарплату за работу на одну ставку до уровня средней зарплаты по региону, которая, по данным Карелиястата, составляет 41,3 тыс. рублей.

К забастовке присоединились 38 фельдшеров и 37 водителей. По словам Чайки, участники выдвинули руководству больницы и региональному министерству здравоохранения 10 требований, в том числе предусматривающих отказ от работы в недоукомплектованных выездных бригадах, увеличение количества бригад, увеличение стимулирующих выплат и надбавок за стаж, ночные дежурства, интенсивность работы, переноску больных и другое.

Завершить протест участники забастовки готовы после переговоров с руководством больницы и поэтапного увеличения зарплат младшего медперсонала. "Мы надеемся, что они пойдут с нами на переговоры и мы выйдем из этой ситуации. Мы не хотим бастовать, мы не хотим, чтобы у кого-то возникли проблемы, и помощь мы готовы оказывать жителям в полном объеме, но мы хотим, чтобы нас услышали", - заявила Чайка.

Позиция Миздрава

В больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска подтвердили нехватку персонала в учреждении. Сейчас 330 тыс. человек, проживающих в Петрозаводске и Прионежского района, который также попадает в зону ответственности БСМП столицы Карелии, обслуживает до 18 бригад скорой помощи. При этом, согласно установленным требованиям, на такое количество человек необходимо около 33 бригад. До октября 2019 года число бригад увеличится еще на две единицы, заявили представители медучреждения.

Как рассказали ТАСС в Минздраве Карелии, с требованиями протестующих специалисты ведомства знакомы с весны 2019 года. В связи с этим создана специальная рабочая группа по улучшению условий труда медперсонала скорой помощи. С 1 июля уже увеличен фонд стимулирующих выплат за переноску больных со 126 тыс. рублей до 135,9 тыс. рублей. В сезонные пики заболеваемости БСМП сможет ввести в работу дополнительные бригады. Кроме того, 14 августа учреждению увеличили фонд на компенсацию за работу в ночные часы.

"Станция скорой помощи работает в обычном режиме, никаких проблем с оказанием помощи нет. В случае необходимости будут привлекаться бригады из числа врачей-совместителей", - рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава, добавив, что на сайте больницы со вторника начнут ежедневно публиковать оперативную информацию со статистикой количества принятых вызовов и работающих полных и неполных бригад.