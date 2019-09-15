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Дамбу в Петербурге закроют из-за прогнозируемого повышения уровня воды

Также остановят движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закроют в связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"Сегодня, 15 сентября, в 14:00 начата работа по подготовке к закрытию всех затворов КЗС. Планируется, что в 16:00 движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру будет остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург", - отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в городе ожидается усиление юго-западного, южного ветра до 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Также прогнозируется повышение уровня воды в районе комплекса защитных сооружений на 1,5-1,6 м, до опасных значений.

Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме.

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