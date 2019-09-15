Вячеслав Фетисов стал первым амбассадором по туризму в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Имиджевая туристическая программа "Амбассадоры Москвы" появилась в Москве. Первым столичным представителем стал прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов, сообщается в воскресенье на столичном портале мэра и правительства.

"В столице появилась имиджевая туристическая программа "Амбассадоры Москвы". Она поможет проводить в городе значимые туристические события. Проект будет способствовать раскрытию и реализации потенциала столицы в сфере туризма. Первым амбассадором Москвы стал Вячеслав Фетисов - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, посол по туризму UNWTO", - говорится в сообщении.

Организатором программы стал столичный комитет по туризму совместно с проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы.

"В мире широко распространена практика привлечения амбассадоров. Это делается для продвижения туристического потенциала многих городов. Как и мы сами, наши потенциальные туристы - жители самых разных стран - больше всего доверяют людям. Тем, кого они знают, кого уважают и ценят. Сегодня мы рады объявить об открытии программы "Амбассадоры Москвы". Цель программы - повышение привлекательности столицы и укрепление ее позиций как международного туристического центра", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Амбассадорами будут известные деятели культуры и искусства, бизнесмены, врачи, ученые, которым предстоит рассказывать о гостеприимстве российской столицы, доброжелательности ее жителей, возможностях и достопримечательностях мегаполиса.

"Мегаполисы аккумулируют в себе человеческие, экономические и интеллектуальные ресурсы нашей планеты. Города становятся основой стабильности нашего мира. При этом особое значение приобретает выстраивание диалога и взаимного сотрудничества между городами, странами, народами и континентами. Как для коренного москвича, для меня огромная честь представлять мой любимый город, город-герой, во всем мире", - цитируются в сообщении слова Фетисова.