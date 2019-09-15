Глава Бурятии предложил включить наказы избирателей в программу развития Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил объединить все наказы избирателей кандидатов для создания программы развития города. Об этом он заявил в воскресенье, выступая со сцены в парке "Юбилейный" на согласованном митинге с участием сторонников проигравшего на выборах мэра Улан-Удэ Вячеслава Мархаева.

"Предлагаю наказы объединить и создать программу развития города с учетом всех пожеланий", - заявил глава Бурятии.

Цыденов добавил, что по всем фактам нарушений в ходе выборов, о которых заявляют несогласные с их итогами, если они зафиксированы и есть доказательства, надо подавать соответствующие заявления в правоохранительные органы. Цыденов отметил, что подобная практика важна для всех, кто выступает за развитие города.

8 сентября, впервые за 12 лет, прошли прямые выборы мэра Улан-Удэ. На них победил и.о. главы города Игорь Шутенков, который участвовал в выборах как самовыдвиженец (52,52% голосов). 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования. Акция продлилась несколько дней, ее активный организатор приговорен судом к административному аресту, несколько участников оштрафованы.

Цыденов 13 сентября провел встречу со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах градоначальника, был приглашен и Вячеслав Мархаев, однако он не пришел. На встрече один из экс-кандидатов в мэры Улан-Удэ - Батодалай Багдаев - предложил Цыденову рассмотреть возможность создания консультативного совета при мэре столицы республики, состоящего из бывших кандидатов на должность градоначальника. Глава региона отметил, что "предложение заслуживает того, чтобы его внимательно рассмотреть".

На вопрос журналистов о том, будут ли учтены после выборов наказы избирателей, проголосовавших за проигравших кандидатов, он ответил, что не делит ни жителей республики, ни жителей города по политическим принадлежности, что работа по развитию Улан-Удэ будет продолжаться "независимо от того, кто за кого голосовал и у кого какие политические предпочтения".