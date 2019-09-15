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Вандалы осквернили памятник евреям на юге Украины, оставив записку с угрозой Зеленскому

Как сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в записке содержится призыв не продавать землю в стране

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев в селе Богдановка Николаевской области Украины, оставив записку с угрозой в адрес президента Владимира Зеленского.

"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тыс. евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, [экс-министра транспорта Украины Евгения] Червоненко и меня", - сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

При этом он привел текст записки, в котором, помимо оскорблений в адрес указанных лиц, содержится также призыв не продавать землю в стране и угроза того, что такой шаг "быстро" приведет их к Холокосту.

Долинский разместил в социальной сети несколько фотографий с места происшествия. На фотографиях видно, что в центре мемориала, который представляет из себя большой камень, неизвестные нарисовали несколько свастик. Записка была прикреплена на постаменте.

В феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон о продлении запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года. Узаконить оборот земли в рыночных условиях - одно из требований Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и создании в стране ее рынка. Инициатива была неоднозначно воспринята как в украинском политикуме, так и в обществе.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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