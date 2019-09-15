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Северный Кавказ

День чеченской женщины отметили в Грозном

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов вручил почетные знаки "За трудовое отличие" 17 женщинам
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© Таисия Боршигова/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. День чеченской женщины отметили в Грозном в национальных костюмах: мужчины - в черкесках с газырями и папахах, а женщины - в платьях "габли". Основные мероприятия прошли в Государственным концертным зале.

"На долю чеченских женщин в жизни выпало много трудностей и испытаний. Но никогда они не опускали руки. В любых ситуациях они обеспечивали надежный тыл и уют в наших семьях, проводили бессонные ночи в ожидании, переживая за нас, мужчин. Они всегда берегли честь чеченского народа, неприкосновенность национальных обычаев и традиций", - зачитал приветственное слово главы Чечни председатель парламента республики Магомед Даудов.

Даудов вручил почетные знаки "За трудовое отличие" 17 женщинам, среди которых педагоги и государственные служащие. После завершения торжественной части мероприятия перед собравшимися в зале выступили артисты госфилармонии и танцевальные коллективы региона. На улицах Грозного в воскресенье активисты молодежных организаций и партий вручали женщинам цветы.

День чеченской женщины учрежден в 2009 году в соответствии с указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова "в целях усиления роли чеченской женщины в жизни общества". Он отмечается в республике ежегодно в третье воскресенье сентября. В этот день по всей Чечне проходят праздничные мероприятия, концерты и конкурсы.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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