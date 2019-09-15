В Железноводске разрешат купаться в парковом озере после благоустройства водоема

ПЯТИГОРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Декоративное озеро в нижней части курортного парка Железноводска, проект благоустройства которого в единый день голосования 8 сентября поддержало большинство горожан, будет приспособлено для купания, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации города-курорта.

Озеро, расположенное в районе санатория имени 30-летия Победы, в настоящее время оборудовано табличками "Купаться запрещено" и считается декоративным. В горадминистрации отметили, что оно появилось в первой половине XX века и всегда было популярно у жителей и отдыхающих.

"Курортное озеро в Железноводске после реконструкции будет приспособлено под купание. Благоустройство начнется с очистки прибрежной зоны от ила и мусора, а вокруг водоема появится полноценный современный пляж", - говорится в сообщении.

На озере планируют организовать современные водные аттракционы, отметили в мэрии, добавив, что в пляжной зоне к 2020 году появится велодорожка, детские городки и спортивные объекты. "Глубина водоема составляет 8 м. Благоустройство и очистка озера не проводилась более 20 лет", - добавили в мэрии.

В пресс-службе администрации Железноводска 9 сентября сообщили, что участие в рейтинговом голосовании приняли почти 8 тыс. человек и большинство голосов жители округа отдали за благоустройство декоративного озера, которое теперь соединяется с верхней частью Курортного парка каскадной лестницей.

Курортный парк площадью более 2 кв. км был основан в 1825 году. На территории парка находятся лечебные источники Лермонтовский, Смирновский и Славяновский, а также оборудованы горные тропы.