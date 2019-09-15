Парусники Росрыболовства до конца ноября будут полностью готовы к кругосветной экспедиции

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Парусники "Крузенштерн" и "Седов" до конца ноября будут полностью готовы к кругосветной экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками, сейчас проводятся ремонтные работы и осмотр судов. Об этом в понедельник сообщает медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства.

"Планируем, что к 26 ноября ремонтные работы будут закончены, и оба парусника перейдут в Калининградский морской порт для выхода в кругосветную экспедицию", - цитирует пресс-служба начальника управления мореплавания и практической подготовки Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Михаила Новикова.

Он отметил, что сейчас на Светловском судоремонтном заводе проводится подготовка к экспедиции парусника "Крузенштерн". По его словам, осмотр и ремонт парусного судна будут проходить в два этапа. На первом из них будет проведена ревизия танков пресной воды, частично благоустроены служебные и жилые помещения для экипажа, а также специалисты улучшат систему кондиционирования воздуха. Кроме того, на "Крузенштерне" будут установлены две новые опреснительные установки для обеспечения длительных переходов в Атлантике.

На втором этапе работ, который начнется в середине октября, к экспедиции будут готовить служебные помещения судна, а также проводить частичный небольшой ремонт судовых систем и механизмов. Сообщается, что аналогичные работы ожидают и два других парусника Росрыболовства (барк "Седов" и фрегат "Паллада"), которые также примут участие в кругосветной экспедиции в честь подвига русских моряков.

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что в период с ноября 2019 по декабрь 2020 года учебные парусные суда барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое. Проект реализуется в честь 200-летия открытия Антарктиды и частично повторяет маршрут российских первооткрывателей под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Кроме того, кругосветка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что по пути следования суда совершат более 40 дружеских заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Впервые три парусника встретятся в точке, ближайшей к Антарктиде.