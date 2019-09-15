Дагестан отметил День единства народов региона и 20-летие разгрома террористов в 1999 году

Мероприятие началось с концертной программы, в которую вошли декламация стихов дагестанских поэтов Расула Гамзатова и Эфенди Капиева с тематическим видеорядом, а также театральные номера с исполнением произведений композитора Мурада Кажлаева. Прозвучала также песня "Родина" в исполнении заслуженного артиста Дагестана Селима Алахярова и хора Дагестанского театра оперы и балета.

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Республика Дагестан отметила 20-летие разгрома вторгшихся в регион в 1999 году международных террористов и День единства народов Дагестана. Торжественные мероприятия прошли в воскресенье во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске. Участие в них приняли глава Дагестана Владимир Васильев, зампредседателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов, депутаты Госдумы РФ и Народного Собрания республики, ополченцы и другие участники событий 1999 года, представители районов и городов региона, правоохранительных органов, спортивной и научной общественности, интеллигенции и т. д.

Затем к собравшимся обратился глава Дагестана Владимир Васильев, который поздравил с 20-летием разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан.

"В истории было немало значимых и поворотных событий, от которых всецело зависела судьба Дагестана. Единство народов страны гор, их дружба и взаимовыручка помогали в тяжелые периоды достойно пройти суровые испытания. В далеком 1741 году, разгромив сообща войска Надир-шаха, Дагестан получил исторический и духовно-нравственный опыт народного единения, который и сегодня помогает дагестанцам", - сказал Васильев.

Он отметил, что это день, когда дагестанцы "особенно гордятся тем, что многовековое единство братских народов никогда не омрачалось смутами, враждой и междоусобицами". "В эти дни мы празднуем 20-летие [разгрома международных террористов]. Вторжение бандформирований нарушило мирную жизнь людей, поставило под угрозу целостность самой республики, всей России. Победа досталась дорогой ценой - погибли 226 солдат, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев, мы помним их поименно и будем чтить всегда", - сообщил глава региона.

После тех событий 106 добровольцев были награждены орденами Мужества, 42 - медалью ордена за "Заслуги перед Отечеством", 16 - медалью "За отвагу", сотни получили республиканские высокие награды. Звания "Герой России" были удостоены 13 участников событий августа - сентября 1999 года, сообщил руководитель республики.

Вместе отстояли Дагестан

Дагестанские ополченцы, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, по словам Васильева, "вместе отстояли Дагестан, став непреодолимой преградой на пути террористов".

"Уничтожение бандитов стало грозным предостережением потенциальным агрессорам, показало всему миру, что мы - единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы, добрососедства и взаимного понимания, что попытки разделить нас обречены на провал и приводят к еще большему сплочению нашего народа", - отметил он.

Глава Дагестана также заверил собравшихся в том, что работа на благо региона будет продолжена. "Сегодня Дагестан живет мирной и созидательной жизнью, что дает возможность проводить реформы, преобразования на благо людей, сделать нашу республику благополучной и процветающей", - заключил он.

Первый президент Дагестана Муху Алиев, руководивший в 1999 году парламентом республики, отметил, что разгром международных террористов, напавших на Дагестан, - "самое главное и значимое событие в новейшей истории республики".

"Подчеркивая, что решающую роль в нашей победе сыграли вооруженные силы Российской Федерации, мы нисколько не вправе умалять роль Дагестана и дагестанцев в этой победе. Дагестанцы тогда продемонстрировали, что сила национального духа народа, сила любви народа к своей земле значительно выше и сильнее силы денег, силы оружия, силы наемников, которые сражались за чужие интересы, за интересы различных стран", - сказал Алиев.

Переломные события

Председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов отметил, что "события августа-сентября 1999 года, когда банды международных террористов пытались вырвать Дагестан из состава России, были переломными в современной истории страны".

"Стоял вопрос о существовании России как единого государства. Дагестанцы первыми встали на пути бандформирований. Я хорошо помню эти дни. Люди все в едином порыве готовы были идти в окопы и воевать против бандитов", - сказал Шихсаидов.

"С оружием в руках мы, дагестанцы, вместе с российской армией, правоохранительными органами дали достойный отпор бандитам, показав настоящий пример патриотизма и героизма. Это и было решающим фактором победы над бандами международных террористов. Это был подвиг нашего народа, когда все сплотились воедино перед лицом общего врага", - добавил спикер парламента.

Поздравили собравшихся участники боевых действий по разгрому международных террористов в 1999 году Герой России Загид Загидов, начальник Новолакского районного узла связи в 1999 году, кавалер ордена Мужества Полина Халилова, командир Липецкого отряда ОМОНа в 1999 году, кавалер ордена Мужества Сергей Сковородин. Как сказала ТАСС военный корреспондент республиканской газеты "Молодежь Дагестана" Эльмира Кожаева, которая за освещение событий 1999 года была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в то время, когда "случилась беда в Цумаде, Ботлихе, Новолаке, отозвался весь Дагестан".

"Тогда все помогали чем могли - деньгами, оружием, продовольствием. И вот это единство народов Дагестана и победило. И сегодня Дагестан как тогда, в 1999 году, так же дружно и в единстве празднует уже 20-летие разгрома международных бандформирований. Это говорит о том, что ничего не изменилось - мы также едины, дружны и, если, не дай бог, придет к нам враг, Дагестан так же дружно даст отпор", - отметила Кожаева.

После официальной части торжественные мероприятия продолжились концертом, на котором выступили образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии РФ, заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", артисты Дагестанской государственной филармонии и другие творческие коллективы республики. Завершились мероприятия праздничным салютом в Махачкале.

События августа 1999 года

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми тогда на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В августе этого года Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков. К ветеранам боевых действий теперь приравниваются лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций.

День единства народов Дагестана впервые отметили 15 сентября 2011 года. Он приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII века.