Аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновил работу после схода воды

ТАСС, 16 сентября. Подтопленный грунтовыми водами аэропорт Комсомольска-на-Амуре, не принимавший рейсы с 13 сентября, возобновил работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в понедельник.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Вода ушла с подтопленной взлетно-посадочной полосы", - сказал представитель МЧС.

С 13 сентября в аэропорту из-за подтопления были отменены рейсы в Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Южно-Сахалинск и ряд других.

Сложная гидрологическая ситуация в Комсомольске-на-Амуре сохраняется уже более месяца. Уровень Амура у города достиг 829 см при отметке опасного явления 650 см и впервые начал снижаться в середине прошлой недели. Сейчас он составляет 811 см, снизившись за сутки на 5 см. Гидрологи ожидают, что ситуация с паводком в городе и в целом в Хабаровском крае, где подтоплены десятки сел, улучшится к середине октября.

Несмотря на спад воды в Амуре, множество проблем городу доставляют грунтовые воды, особенно с учетом закрытой из-за паводка ливневой канализации. В зоне подтопления из-за высокого уровня Амура и грунтовых вод находятся 440 жилых домов, 2024 приусадебных участка, подвалы 497 многоквартирных домов. В пунктах временного размещения находятся 43 человека, из них 11 детей. Сложной остается обстановка в 66-м квартале города, где водой залиты обширные территории, 30 дворов, подъезды пяти многоэтажек.