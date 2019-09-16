Комсомольску-на-Амуре выделили дополнительно 13 млн рублей после паводка

ХАБАРОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выделили Комсомольску-на-Амуре, где сохраняется сложная ситуация с подтоплениями, еще 13 млн рублей на ликвидацию последствий паводка. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Несмотря на то, что уровень реки у города стабильно снижается, грунтовые воды продолжают прибывать. Учитывая сложность ситуации, губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о дополнительном выделении городской администрации 13 млн рублей на борьбу с паводком. Первая сумма в размере 15 млн рублей была перечислена в конце августа. Средства помогут окончательно ликвидировать последствия стихии", - говорится в распространенном релизе.

Сложная гидрологическая ситуация в Комсомольске-на-Амуре сохраняется уже более месяца. Уровень Амура у города достиг 829 см при отметке опасного явления 650 см и впервые начал снижаться в середине прошлой недели. Сейчас он составляет 811 см, снизившись за сутки на 5 см. Несмотря на спад воды в Амуре, грунтовые воды доставляют городу множество проблем, особенно с учетом закрытой из-за паводка ливневой канализации.

Ситуация с грунтовыми водами из-за сильных осадков при нынешнем паводке хуже, чем во время масштабного наводнения на Амуре в 2013 году, от которого пострадали три дальневосточных региона, а уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре превышал 9 метров.

На утро понедельника в Комсомольске-на-Амуре подтоплены 440 домов, свыше 2 тыс. приусадебных участков. Вода зашла в поселки Парковый, Малая Хапсоль, Хорпинский, а также в микрорайоны Менделеева, Победы, Мылки и Силинский. Отсыпка дамб в городе завершена, все они доведены до высоты уровня в 9 метров. Сейчас основная задача - откачка воды с улиц. Пешеходные зоны на сильно подтопленных территориях прокладывают мешками с песком.

После того, как вода отступит, в городе начнутся работы по дезинфекции и дератизации территорий и зданий. Правительство края готовит обращение для привлечения к этой работе специалистов Минобороны РФ. Также местные власти приступят к подсчету ущерба.