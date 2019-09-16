Пилот задевшего полосу хвостом при посадке в Краснодаре самолета оштрафован

ТАСС, 16 сентября.. Пилот авиакомпании "Глобус" оштрафован за инцидент при посадке Boeing 737-800 с 170 пассажирами на борту в аэропорту Краснодара, в результате которого самолет получил повреждения из-за касания хвостом взлетно-посадочной полосы, сообщается в понедельник на сайте Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в процессе посадки в аэропорту Краснодара пассажирский самолет Boeing 737-800 коснулся хвостовой частью фюзеляжа поверхности взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждениям обшивки и элементов воздушного судна. На его борту находились 170 пассажиров и шесть членов экипажа <...> На основании постановлений транспортного прокурора, командир и второй пилот самолета привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 11.3 КоАП РФ ("Действия, угрожающие безопасности полетов")", - говорится в сообщении.

Проверка прокуратуры установила, что причиной инцидента стали ошибки пилотирования и ненадлежащее использование требований федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации. Инцидент произошел 14 июня этого года при выполнении авиакомпанией "Глобус" рейса по маршруту Москва (Домодедово) - Краснодар. Никто не пострадал.