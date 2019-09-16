Фонд "Колесо добра" в Дагестане бесплатно научит инвалидов-колясочников ювелирному делу

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Колесо добра" в Дагестане откроет мини-цех по изготовлению ювелирных изделий, в котором будут обучаться ювелирному мастерству и работать инвалиды-колясочники, рассказала ТАСС президент фонда, молодой дагестанский ювелир Наида Магомедова.

"Фонд оказывает помощь инвалидам-колясочникам, уже третий год я обучаю их ювелирному мастерству. Через некоторое время планируется открытие небольшого собственного производства. Раньше я просто ходила к ребятам домой, теперь у нас будет своя площадь. Мы сняли помещение, я уже закупила оборудование, верстаки, осталось сделать ремонт и будет открытие", - сказала Магомедова.

По ее словам, фонд "Колесо добра" был учрежден в прошлом году, однако заниматься обучением инвалидов она, сама не понаслышке знающая о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, начала еще в 2016 году, пройдя двухнедельный обучающий курс республиканского фонда "Пери-Инновации".

"Это была не финансовая, но большая консультационная и моральная поддержка. Я сама инвалид и хорошо знаю, что такое сидеть дома и не знать, откуда ждать помощи. Вскоре я начала учить первого колясочника, Виктора. Потом ему позвонил друг, Виктор рассказал об этих занятиях, друг тоже захотел учиться и работать. Скоро у меня было уже 15 учеников", - рассказала собеседница ТАСС.

Поддержка проекта

В 2018 году она создала благотворительный фонд "Колесо добра", а ее проект по обучению инвалидов получил первый грант республиканского министерства труда и соцразвития. Сама Магомедова получила гранд на 30 тыс. рублей на молодежном форуме "Машук". Полученные средства - в общей сложности около 600 тыс. рублей - практически полностью были направлены на аренду помещения и приобретение оборудования.

В этом году "Колесо добра" выиграло один грант Минсоцразвития Дагестана на 550 тыс. рублей. Эти средства, по словам Магомедовой, пойдут на оплату труда специалистов, которые вместе с ней будут заниматься обучением инвалидов ювелирному делу.

"Три человека будут мне помогать. Это позволит нам взять больше учеников, к нам смогут приходить ребята с физическими ограничениями, бесплатно проходить обучение новой профессии, на которой они смогут зарабатывать", - пояснила собеседница ТАСС.

В начале сентября в пресс-службе Минсоцразвития Дагестана сообщили, что в этом году победителями конкурса на получение поддержки из регионального бюджета стали социально ориентированные 11 проектов некоммерческих организаций республики. В общей сложности им будет предоставлено более 4,8 млн рублей.