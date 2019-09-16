Группа японских экспертов по вопросам обращения с отходами завершила работу на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Делегация специалистов из Японии, занимающихся технологиями утилизации отходов, завершила в воскресенье работу на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) в рамках двустороннего сотрудничества на южной части Курил, и в понедельник отправилась обратно на Хоккайдо (Япония). Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности первого вице-мэра Южно-Курильского района Елизавета Андреева.

"Японская делегация на теплоходе "Этопирика" отправилась в порт Немуро на Хоккайдо в 09:00 (01:00 мск)", - сообщила собеседница агентства. Возглавил делегацию начальник отдела окружающей среды министерства экономики, торговли и промышленности правительства Японии Цуёси Камидзё. Помимо него, в группу вошли представители японских властей и бизнесмены.

В ходе визита эксперты ознакомились с работой полигонов утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), а также с возможными площадками для строительства мусоросжигательного завода.

Ранее исполняющий обязанности главы генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу сообщил ТАСС, что во время визита японская и российская стороны рассмотрят вопросы обращения с отходами на территории Курил. Кроме того, японская делегация проведет по этой теме свои консультации.

Делегация прибыла на остров в пятницу. Этот визит стал ответом на приезд в конце августа российских чиновников и бизнесменов в Японию для посещения мусоросжигательных и перерабатывающих заводов.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечают в Японии, Москва и Токио пока расходятся в том, как осуществлять совместные проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагала создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов.