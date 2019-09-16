В ДР Конго снизилась заболеваемость Эболой

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Заболеваемость смертельно опасной лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) за последние недели несколько снизились. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) склонна проявлять осторожность в прогнозах и пока не берется утверждать, что речь идет о прочной тенденции. Число заболевших на минувшей неделе превысило 3,1 тыс. человек, летальность сохраняется на уровне 67%.

Согласно опубликованному 12 сентября информационному бюллетеню ВОЗ, за минувшую неделю в провинциях Северное Киву и Итури было зарегистрировано 40 новых подтвержденных случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), тогда как с 28 августа по 3 сентября было выявлено 57 заболевших, а в первые три недели августа в среднем каждую неделю заболевало по 72 человека. "На минувшей неделе продолжалось ослабление передачи Эболы. Всего было выявлено 40 подтвержденных случаев, что представляет собой самый низкий недельный показатель с марта 2019 года", - констатировала ВОЗ.

Расценивая этот факт как "обнадеживающий сигнал", эксперты подчеркивают, однако, что "еще пока слишком рано говорить, что эта тенденция сохранится", так как "возникающие горячие точки [распространения инфекции] продолжают представлять проблему в том, что касается доступа [к больным], безопасности [медперсонала] и насилия". За последнюю неделю главные очаги заражения находились в Кулунгуте (19% всех заболевших), Бени (18%), Мамбасе (16%) и Мандиме (13%). Среди заболевших 56% - женщины. Почти треть случаев заболевания приходится на детей и подростков до 18 лет.

ВОЗ напомнила донорам о том, что ей необходимы средства на борьбу с Эболой. До конца года организацией запланированы мероприятия, требующие финансирования на сумму $120-140 млн. По состоянию на 12 сентября, получено 54,9 млн. Всего, по имеющимся на 13 сентября у ВОЗ сведениям, в ДРК заболело 3113 человек. В 2085 случаях болезнь привела к смерти. Выздоровели 942 пациента.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".