В США вывесили флаги с 51 звездой в поддержку наделения Вашингтона статусом штата

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Более сотни американских флагов с 51 звездой вместо положенных 50 были вывешены в минувшие выходные вдоль соединяющего Белый дом и Капитолий проспекта Пенсильвания-авеню в поддержку наделения столичного округа Колумбия статусом 51-го штата. Обсуждение соответствующего законопроекта в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США намечено на четверг, 19 сентября.

В настоящий момент, согласно американской конституции, Конгресс США обладает исключительной законодательной властью на территории столичного округа. Большую часть его истории в Вашингтоне вообще не было никаких органов местного самоуправления, пока в 1973 году американские законодатели не учредили городской совет и должность мэра, которую сейчас занимает Мюриэл Боузер. Именно она и поручила вывесить флаги.

Налоги без представительства

Столица США, несмотря на то, что в ней проживает более 700 тыс. человек, не имеет полноценного представительства в Конгрессе страны. Округ Колумбия представлен только в Палате представителей делегатом, имеющим право голосовать лишь по процедурным вопросам, а также в комитетах. При этом в палате полного состава этот делегат голосовать права не имеет. В Сенате столичный округ вообще никак не представлен.

Конгресс США контролирует любые законодательные инициативы местных властей и может их заблокировать. Так, например, когда в 2014 году большинство жителей округа проголосовали за смягчение законов о наркотиках, имевшие большинство в Конгрессе республиканцы выступили против и не позволили муниципалитету полностью легализовать марихуану.

Округ, таким образом, фактически остается целиком и напрямую подчиненным Конгрессу, в том числе в финансово-бюджетной сфере, несмотря на то, что местные жители наравне со всеми остальными американцами платят налоги в федеральный бюджет. Такое положение дел давно не устраивает многих вашингтонцев и сами местные власти.

Так, по меньше мере с 2000 года на стандартных автомобильных номерных знаках в округе Колумбия по инициативе городского совета красуется провокационная фраза Taxation without representation ("Налоги без представительства") или еще более радикальная версия End taxation without representation ("Нет налогам без представительства"). Обе они отсылают к знаменитому лозунгу времен войны за независимость североамериканских колоний от Великобритании, отражавшему главную претензию американцев к королевским властям. Иронично, что даже на президентский лимузин сейчас приходится ставить именно такие номерные знаки, поскольку машина зарегистрирована в столице.

Больше звезд

Звезды на американском флаге появились 14 июня 1777 года после принятия соответствующей резолюции вторым Континентальным конгрессом. До этого на их месте располагался британский Union Jack. Изначально их было 13, как и полос - по числу 13 колоний. По мере того, как количество штатов разрасталось, число звезд тоже начали увеличивать, полосы же решили не трогать.

По этой причине внешний вид американского флага постоянно меняется. Нынешняя его версия держится уже почти 60 лет - с момента вхождения в союз штата Гавайи в 1959 году. Если же появится 51-й штат, дизайн снова придется менять.

Сейчас звезды на флаге "уложены" в ровный квадрат, но если их станет на одну больше, такое расположение станет невозможным. В той версии, которую городские власти вывесили на Пенсильвания-авеню, края состоящей из звезд фигуры немного смещены, и по три звезды справа и слева выступают из общего ряда. Таким образом, флаг отличается от нынешнего даже при взгляде издалека, и количество звезд считать вовсе не обязательно, чтобы заметить разницу.

Впрочем, даже если в США и появится новый штат, все уже изготовленные флаги в срочном порядке менять не придется. Согласно правилам Института геральдики США, государственный флаг никогда не устаревает, даже если появится новый дизайн. Старый флаг может использоваться дальше, пока не придет в негодность.