Школы и детсады на Алтае возобновили работу после землетрясения

ТАСС, 16 сентября. Детские сады и школы в Улаганском районе Республики Алтай, где произошло землетрясение магнитудой 5, возобновили работу. Повреждений в конструкциях зданий не выявлено. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

13 сентября республиканский глава МЧС сообщил о землетрясении магнитудой 5, которое было зафиксировано в 30 км севернее села Акташ. В Улаганском районе региона 12 школ и 8 детских садов приостановили работу. Детей отправили домой. Специалисты обследовали здания на предмет устойчивости конструкций.

"Занятия возобновлены в школах и детсадах. Все главы сельских поселений предоставили нам акты об обследованиях социально значимых объектов, зданий и сооружений. В этих актах указано, что повреждений не выявлено", - сказали в ГУ МЧС.

Республика Алтай является сейсмоактивным регионом. Как пояснил ТАСС директор Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН Александр Еманов, мелкие землетрясения, которые не чувствуют люди, продолжаются - так называемые афтершоки. По его словам, это типичная ситуация.

"Наш отряд выехал туда еще до землетрясения. Там все окружено станциями, идет контроль за событиями. Пока у нас на прямой связи эти станции и видно, что частота событий уменьшилась. Если после первого события было порядка 50 событий в час, то сейчас чуть больше 100 событий в сутки. Причина стандартна - тектонические плиты (двигаются)", - пояснил Еманов.

По данным региональных экстренных служб, 13 сентября толчки ощущали не только в республике, но и в соседних Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, более чем в 500 км от эпицентра землетрясения.