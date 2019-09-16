Лидер Южной Кореи объявил выговор трем ведомствам, использовавшим топоним "Японское море"

СЕУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вынес дисциплинарное взыскание трем правительственным организациям за использование в официальных документах топонима "Японское море" вместо "Восточное море", как принято называть его в Корее. Об этом сообщила на брифинге в Сеуле представитель администрации главы государства Ко Мин Чжун.

"Президент вынес строгое предупреждение соответствующим ведомствам", - отметила она. По словам Ко Мин Чжун, правительство проведет расследование, по итогам которого будут предприняты меры дисциплинарного характера. Речь идет о трех организациях, подчиняющихся южнокорейскому министерству сельского хозяйства.

Южная Корея и КНДР с начала 90-х годов XX века требовали переименовать Японское море в Восточное. Международная гидрографическая организация призывает Токио найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном по этой крайне болезненной проблеме.