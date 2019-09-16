В Польше планируют провести аудит программы трансграничного сотрудничества с Россией

ВАРШАВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская Верховная контрольная палата планирует провести совместный с партнерами из РФ аудит реализации Программы трансграничного сотрудничества между Польшей и Россией на 2014-2020 годы. Об этом сообщил в интервью коррспонденту ТАСС заместитель руководителя этого контрольного органа Войчех Кутыла, который возглавит польскую делегацию на предстоящем в Москве в конце сентября XXIII конгрессе Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ).

"У нас есть контакт с партнерами из Калининградской области. Мы думаем о том, чтобы провести общую проверку, потому что есть определенные трансграничные средства, которые могли бы быть подвергнуты аудиту", - сказал он, пояснив, что речь идет о "проектах, существующих между граничащими с Калининградской областью польскими регионами".

"Средства выданы и нужно проверить, какие достигнуты результаты", - указал Кутыла.

Программа

Программа трансграничного сотрудничества между Польшей и Россией на 2014-2020 годы была утверждена Европейским союзом в декабре 2016 года. На ее реализацию заложено €62,47 млн, из которых €41,65 млн - вклад Еврокомиссии, а €20,82 млн - России. Программой могут пользоваться Калининградская область РФ и три польских региона - Поморское, Варминьско-Мазурское и Подляское воеводства.

Выделяемые средства смогут быть потрачены на проекты в четырех сферах. Первая из них - продвижение региональной культуры и сохранение исторического наследия. В рамках этого пункта возможны инициативы по сохранению традиционных ремесел, созданию туристической инфраструктуры, образовательные программы.

Вторая область сотрудничества касается защиты окружающей среды, климатических изменений и смягчения их последствий. В этой сфере можно инвестировать в инфраструктуру очищения воды, сокращение загрязнения воздуха, защиту прибрежных территорий, в том числе вод Балтийского моря. Третье поле для взаимодействия - деятельность, направленная на доступность регионов, их развитие, создание экологически чистого транспорта и систем коммуникации, а четвертая сфера касается обеспечения безопасности и модернизации границ.

Конгресс

XXIII конгресс ИНТОСАИ пройдет в Москве 23-28 сентября. В организацию входит 194 органа контроля. На форуме ожидается 850 участников.