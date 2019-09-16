Глава Забайкалья раскритиковал местных чиновников за "омерзительные ответы" гражданам

ЧИТА, 16 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник раскритиковал местных чиновников за "омерзительные ответы" на обращения граждан.

"Ко мне массово обращаются люди, потому что вы и ряд руководителей районов не решаете вопросы на своем уровне. У вас там сидят бюрократы, которые готовят ответы. К сожалению, можно сказать, омерзительные ответы получают люди от слуг народа", - сказал Осипов на еженедельном оперативном заседании с членами краевого правительства. Так он отреагировал на обсуждение вопросов развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Избранный губернатор для более эффективной работы потребовал создать общественные советы при всех ведомствах. Более того, Осипов заявил, что теперь обращения жителей лично к нему будут расцениваться как недоработка руководителей министерств, ведомств и районных администраций.

Осипов победил на прошедших 8 сентября выборах губернатора Забайкальского края с результатом 89,61% голосов (248,5 тыс. избирателей). В четверг, 19 сентября, он вступит в должность главы региона.