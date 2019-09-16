В Эстонии считают, что электронные визы России снизят число финских туристов в республике

ТАЛЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Введение с 1 октября Россией бесплатных электронных виз для иностранцев, желающих посетить Ленинградскую область и Санкт-Петербург, может снизить туристический поток из Финляндии в Эстонию. Такое мнение высказала в понедельник атташе посольства Эстонии в РФ по вопросам туризма Илона Кбеян.

"Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию", - сказала она порталу Э-эр-эр.

Кбеян добавила, что из-за новой визовой системы финские туристы могут выбрать для путешествия не Таллин, а Санкт-Петербург.

Ранее правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Подписанным распоряжением утвержден список из стран, граждане которых могут въезжать в Россию и выезжать из России через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.

Этот перечень идентичен списку иностранных государств, гражданам которых сейчас при прибытии в Россию через пункты пропуска особой экономической зоны в Калининградской области оформляются электронные визы. Режим электронной визы действует также при въезде в РФ через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.