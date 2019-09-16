В Волгограде почтили память жертв теракта 1999 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Панихида по погибшим в результате теракта, который произошел в сентябре 1999 года, прошла в понедельник в Волгодонске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горадминистрации.

16 сентября 1999 года в городе Волгодонске Ростовской области рядом с девятиэтажным жилым домом был подорван грузовик со взрывчаткой. В результате этого здание частично обрушилось. 19 человек погибли, 1 тыс. 45 человек были признаны пострадавшими.

"С утра в 5:40 традиционно приходят близкие погибших, те, кто жил в этом доме, те, кто жил в соседних домах, и службы, которые в 1999 году оказались первыми на месте взрыва и которые работали на ликвидации последствий теракта - это МЧС, пожарные, медики", - рассказал собеседник агентства.

В 5:57 мск, когда 16 сентября 1999 года случился взрыв, прошла панихида по погибшим.

"И была так называемая вахта памяти, эту вахту стояли именно сотрудники оперативных служб", - уточнили в администрации.

В официальных мероприятиях, которые начались в 9:00, приняли участие представители администрации Волгодонска, Волгодонской городской думы и Законодательного собрания области, творческие коллективы и жители города. Традиционно участники памятного мероприятия возложили цветы.