Информационные системы для управления предприятиями обсудят на "Бизнес-форуме 1C:ERP"

11 октября 2019 года представители руководящего состава коммерческих компаний и государственных учреждений в шестой раз соберутся в Москве на ежегодном "Бизнес-форуме 1C:ERP" (16+), посвященном практике внедрений и развитию "1С:ERP" и других решений и сервисов "1С" для корпоративных заказчиков.

Главные темы этого года: новое решение "1С:ERP. Управление холдингом", которое включает в себя возможности "1С:ERP" и "1С:Управление холдингом", а также опыт цифровизации с комплексом "1С:Корпорация".

Фирма "1С" проводит "Бизнес-форум 1С:ERP" в шестой раз. Это событие привлекает большое внимание крупного и среднего бизнеса из России и ближнего зарубежья: в 2018 году число участников форума превысило 2300 представителей руководящего состава из 1200 организаций, более 1200 человек смотрели прямую трансляцию форума.

К участию в форуме приглашаются:

представители руководящего состава коммерческих компаний корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, IT-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;

представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию крупных и средних бюджетных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти;

представители партнеров фирмы "1С".

Программа и докладчики

С докладами выступят ключевые спикеры от "1С": директор фирмы Борис Нуралиев, руководители и эксперты подразделений, отвечающих за разработку платформы "1С:Предприятие", "1С:ERP" и других продуктов и сервисов компании. На форуме будет представлено большое количество докладов заказчиков, в которых они поделятся своим опытом внедрения и использования решений "1С" на примере реальных проектов.

В рамках пленарного заседания в этом году состоится панельная дискуссия "Опыт цифровизации бизнеса с решениями 1C", в ходе которой представители руководства крупных корпоративных заказчиков "1С" обсудят ключевые технологические тренды и расскажут, как решения "1С" помогают их компаниям решать масштабные задачи цифровой трансформации, повышать эффективность бизнеса.

После пленарного заседания на форуме будут работать десять параллельных тематических секций:

для IT-директоров и директоров по цифровизации;

для финансовых директоров и главных бухгалтеров;

для технических директоров и руководителей производств;

для коммерческих директоров и директоров по маркетингу;

для директоров по закупкам и логистике;

для руководителей по персоналу;

автоматизация управления финансами холдингов;

автоматизация документооборота;

сервисы для пользователей 1С;

отраслевые и специализированные решения.

Посетители конференции смогут обсудить интересующие их вопросы с экспертами фирмы "1С": руководителями продуктовых направлений и разработчиками платформы "1С:Предприятие 8", "1С:ERP", "1С:Документооборот", "1С:Управление холдингом", а также с партнерами, занимающимися разработкой отраслевых решений. Кроме того, участники мероприятия познакомятся с практическими примерами использования решений, смогут поделиться мнениями и обсудить актуальные вопросы цифровизации бизнеса с коллегами из других предприятий.

Флагманы продуктовой линейки

Сегмент корпоративных решений "1C" в последние годы развивался очень динамично. Выпущенное в 2013 году инновационное решение "1С:ERP Управление предприятием" (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия) вошло в состав комплекса "1С:Корпорация", который сегодня является основным трендом цифровизации предприятий с помощью систем "1С". Кроме "1С:ERP" в состав "1С:Корпорации" входят решения для управления финансами в холдингах, управления документооборотом и персоналом.

Эффект синергии от использования этих решений достигается благодаря возможности реализации сквозных бизнес-процессов при выполнении проектов автоматизации предприятий. Ключевыми преимуществами комплекса по сравнению с зарубежными аналогами являются невысокая стоимость владения и возможность получения существенного экономического эффекта в сочетании с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций.

В целом на ERP-решениях "1С" уже автоматизировано более 1 млн рабочих мест.

Награды за успехи в цифровизации

Форум завершится церемонией награждения победителей третьего международного конкурса корпоративной автоматизации "1C:Проект года", который проводится для определения передовых пользователей и партнеров, добившихся максимальных успехов в цифровизации с решениями "1С".

В этом году на конкурс было подано более 140 проектов, 108 из них было допущено к участию после проверки организационным комитетом.

Конкурс проводится в различных номинациях, среди которых: "Лучший комплексный проект", "Самый масштабный проект", "Лучший территориально-распределенный проект", а также лучшие проекты в предметных областях, отраслях и регионах. Основные критерии оценки проектов в конкурсе - масштаб проекта, трудозатраты, сроки и качество выполненных работ, экономический эффект от внедрения. Проекты-победители будут отмечены дипломами и ценными призами, среди которых сертификаты номиналом 500 тыс. рублей на туристическую поездку.

Участие в форуме бесплатное при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы "1С". Количество мест ограничено.

Подробная информация о "Бизнес-форуме 1С:ERP", предварительная программа и регистрация представлены на сайте фирмы "1С".

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