На Украине за четыре года декоммунизации переименовали около тысячи городов

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Власти на Украине за четыре года действия закона о декоммунизации переименовали около тысячи городов, десятки улиц и районов. Об этом сообщил в понедельник глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Декоммунизация стала реформой, по которой произошло крупнейшее в стране общественное обсуждение. Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древние имена 52 тысячам улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того - скверам, горам, рекам", - написал он в Facebook.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

В апреле руководитель Института национальной памяти Украины выступил с инициативой расширить кампанию по декоммунизации до дерусификации. Вятрович тогда заявил, что по аналогии с декоммунизацией стоит принять закон или законы, которые смогут регулировать процессы "избавления от влияния российского имперского прошлого на украинское настоящее". Он также тогда добавил, что начата работа над подобным законопроектом, проходят общественные слушания.