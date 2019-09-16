ВЦИОМ выяснил мнение россиян о преимуществах и недостатках женщин в политике

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Большинство участников опроса ВЦИОМ (81%) считают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами, их преимуществами называют лучшее понимание социальных проблем и хозяйственность (11%), а недостатками считают зачастую мягкость характера и эмоциональность (по 9%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Говоря о положительных чертах женщин-политиков, россияне часто упоминают свойственное женщинам лучшее понимание социальных проблем и хозяйственность (11%) <…> К недостаткам женщин-политиков в сравнении с их коллегами-мужчинами относят мягкость характера (9%) и эмоциональность (9%)", - говорится в сообщении.

Из других положительных черт респонденты также выделяют иной образ мышления, интуицию (8%), профессионализм и мудрость (7%) и, опять же, мягкость и доброту характера (5%). Вместе с тем, участники опроса отмечают, что помехой для политической деятельности женщины может стать необходимость заниматься семьей и детьми (6%), а часть опрошенных считают женщин-политиков склонными к необдуманным, недальновидным решениями (3%) и непрофессиональному поведению (3%).

Если 81% респондентов согласны с мнением, что женщины должны принимать участие в политике наравне с мужчинами, противоположной точки зрения придерживается каждый десятый (11%) опрошенный, еще 6% категорически против участия женщин в политической жизни страны. Положительно к тому, что женщины занимаются политикой, относятся 78% опрошенных, причем женщины воспринимают участие представительниц своего пола в политике позитивнее мужчин (82% против 73%).

Менее половины (40%) респондентов считают, что сейчас в России достаточное количество женщин в политике (в 1998 году этот показатель составлял 27%). Около трети (32%) россиян хотели бы видеть в политике больше женщин, а каждый десятый (11%), наоборот, меньше. Отвечая на вопрос о самых известных российских женщинах-политиках, большинство опрошенных назвали председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко (33%), общественного деятеля Ирину Хакамаду (12%) и председатель Центризбиркома России Эллу Памфилову (9%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 сентября 2019 года. Объем выборки составил 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.