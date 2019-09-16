Петра Мамонова выписывают из больницы после повторной операции на сердце

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Актер и музыкант Петр Мамонов чувствует себя хорошо после повторной операции на сердце, в понедельник его выписывают из больницы. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

"Петя чувствует себя великолепно, даже лучше, чем до инфаркта, сегодня его выписывают, вот еду за ним в больницу, - сказала она. - Спасибо большое врачам Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии".

Мамонов был госпитализирован 24 августа. По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа Мамонову сделали операцию. 12 сентября в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии ему сделали вторую операцию.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".