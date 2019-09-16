Гарри Поттер, программирование, постапокалипсис. Какие книги россияне ищут в "Яндексе"

"Яндекс" изучил поисковые запросы пользователей о книгах и составил рейтинги самых частых обращений. В них популярность запроса оценивается по 100-балльной шкале: чем выше частота, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.
И снова Гарри Поттер. Книги, которые россияне хотят купить
Книги о Гарри Поттере вошли в топ самых популярных запросов о покупке книг целых два раза. Серия книг о мальчике-волшебнике лидирует по количеству поисковых обращений пользователей, а ее первая часть "Гарри Поттер и философский камень" занимает шестую позицию рейтинга. На втором месте расположилась серия-бестселлер Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" (правда, эти книги пользователи искали по названию сериала "Игра престолов").
Самые-самые
Больше всего пользователям "Яндекса" хотелось найти лучшее в наследии Стивена Кинга. Всего плодовитый фантаст написал 56 романов, девять сборников рассказов и пять научно-популярных книг. Интересовались россияне и лучшими работами Харуки Мураками (ему принадлежит 14 романов и 12 сборников рассказов). Также пользователи искали самое-самое среди психологической и бизнес-литературы и книг по саморазвитию.
Учиться по книгам
Книги помогают нам становиться лучше. Анализ запросов "Яндекса" за год показал, что особый интерес у пользователей вызывают книги по психологии, в том числе по психологии отношений. Получить прикладные знания, полезные для карьеры, пользователи надеются из книг по продажам, маркетингу, бизнесу и экономике. Довольно часто ищут книги по философии и экологии.
Книги на иностранных языках
В этом топе абсолютным лидером предсказуемо стали книги на английском языке. Их пользователи ищут в 25 раз чаще, чем книги на немецком, и в 50 раз чаще, чем на французском.
Популярные жанры
Приключения, борьба и магия — оказалось, что чаще всего россияне ищут фэнтезийные книги. На втором месте — фантастика, на третьем — ужасы. В топ вошли также триллеры и детективы.