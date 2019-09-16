Гарри Поттер, программирование, постапокалипсис. Какие книги россияне ищут в "Яндексе"

"Яндекс" изучил поисковые запросы пользователей о книгах и составил рейтинги самых частых обращений. В них популярность запроса оценивается по 100-балльной шкале: чем выше частота, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.

И снова Гарри Поттер. Книги, которые россияне хотят купить

Книги о Гарри Поттере вошли в топ самых популярных запросов о покупке книг целых два раза. Серия книг о мальчике-волшебнике лидирует по количеству поисковых обращений пользователей, а ее первая часть "Гарри Поттер и философский камень" занимает шестую позицию рейтинга. На втором месте расположилась серия-бестселлер Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" (правда, эти книги пользователи искали по названию сериала "Игра престолов").