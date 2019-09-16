Ростовский онкоинститут проведет в Железноводске бесплатную акцию для диагностики рака

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) Минздрава России проведут бесплатную акцию по диагностике опухолей головы и шеи в Ростове-на-Дону и Железноводске. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе института.

"Бесплатные консультации пройдут в рамках VII Европейской недели ранней диагностики опухолей головы и шеи. Так онкологи пытаются привлечь внимание к проблеме ранней диагностики рака и повысить онконастороженность к заболеваниям этой локализации со стороны пациентов и врачей первичного звена", - сообщили в пресс-службе.

Бесплатные приемы специалистов в Ростове-на-Дону пройдут с 16 по 20 сентября в Ростовском научно-исследовательском онкологический институте. Прием жителей Железноводска пройдет 23 сентября в санатории "Русь".

РНИОИ Минздрава России - один из крупнейших онкоцентров страны, главная клиническая, научная и образовательная база онкологической службы Юга России. Пациентами института являются жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с населением свыше 26 млн человек, а также жители других регионов РФ.