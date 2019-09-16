Минтруд: данные полиграфа не дают основания принимать решения в отношении сотрудника

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минтруд считает недопустимым принимать правовые решения в отношении работника на основании результатов полиграфа, поскольку достоверность данных проверки на нем не доказана, заявил в понедельник директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.

"И выводы, которые получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица", - сказал он на совместной конференции Минтруда и Генпрокуратуры "Участие организаций в противодействии коррупции".

Применение полиграфа, прописанное во внутренних документах учреждения, нарушает требования законодательства, отметил он.

"Достоверность данных полиграфа не подтверждена, соответственно, проведение таких исследований может быть в соответствии с Конституцией только на основании согласия соответствующего работника", - добавил директор департамента Минтруда.