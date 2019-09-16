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Семьи на Чукотке будут получать пособия на рождение третьего и последующих детей

Размер выплаты составит почти 23 тыс.рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Чукотского автономного округа расширили круг получателей ежемесячного детского пособия. По новому закону семьи будут получать выплаты на третьего и каждого последующего ребенка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства округа.

"Теперь ее (выплату) будут предоставлять на каждого из третьих и последующих детей, рожденных с 1 января 2019 года. Ранее право распространялось только на одного из детей - либо третьего, либо последующего ", - говорится в сообщении.

Законопроект был внесен губернатором Чукотки Романом Копиным и одобрен депутатами окружной Думы.

Из окружного и федерального бюджетов в этом году на программу направили около 18 млн руб. Размер выплаты составляет 22 тыс. 730 рублей.

"Это позволит обеспечить социальную справедливость в отношении детей, родившихся в одной семье", - уточнили власти.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округ
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