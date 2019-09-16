Голикова поблагодарила Китай за сохранение российских памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник на 20-м заседании российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству поблагодарила китайскую сторону за сохранение российских храмов, которые находятся на территории КНР.

"Пользуясь случаем, хочу выразить признательность китайской стороне за работу по реставрации памятников культуры, связанных с Россией. Так, в <...> городе Харбине отремонтированы Покровский и Иверский храмы, идут работы в Софийском соборе. Отдельное спасибо за сохранение исторического облика и кресты, недавно восстановленные на Иверской церкви", - сказала она, обращаясь, в том числе, к вице-премьеру Госсовета КНР Сунь Чуньлань.

Голикова выразила надежду, что и другие российские уникальные памятники в Китае "будут продолжать оставаться в сфере внимания китайских властей".