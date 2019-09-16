Команда ТАСС завершила сезон "Гонок героев" финальным забегом в Сорочанах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Несмотря на то, что зима пока еще не близко и до первого снега еще много времени, на горнолыжном курорте Сорочаны в минувшие выходные было не протолкнуться - несколько тысяч спортсменов и болельщиков прибыли туда ради суперфинала серии экстремальных забегов "Гонка героев" 2019 года. Команда ТАСС, прошедшая с начала года уже три забега, конечно же, не могла пропустить такое событие.

По следам чемпионов

Первыми на старт вышли атлеты, которым предстояло бороться за призовой фонд всероссийского суперфинала - 2 млн руб. Соревновались как одиночки, так и пары. Впереди их ждала трасса протяженностью 13,5 км, на которой им предстояло преодолеть более 40 препятствий разного рода - от рукоходов и брусьев до перетаскивания бревен и "речных заплывов". Само собой, на время соревновались самые опытные и подготовленные участники, хотя и их было немало - за несколько лет число постоянных участников проектов заметно выросло.

Тем, кто на призы не претендовал, нужно было пробежать чуть меньше - 10 км. Сделать это, как обычно, можно было в двух форматах - индивидуально в массовом старте, или взводом - командой до 10 человек.

Организаторы изначально давали понять, что гонка не будет легкой, даже для тех, кто бегал в Сорочанах раньше. Более того, ее обещали сделать "самой тяжелой и жесткой из всех" предыдущих. В целом, обещание это было выполнено.

Знакомые места

ТАССовцам уже приходилось штурмовать Сорочаны в конце августа прошлого года. Из того состава на старт снова вышли капитан команды, специалист управления по сопровождению закупок Иван Зарубин, корреспондент редакции политической информации Анатолий Бочинин, корреспондент редакции партнерских проектов Елена Пшенникова и ветеран команды Ксения Голушко. Всем им хорошо знакомы особенности этой трассы - изобилие склонов и перепадов, по которым зимой скользят лыжники и сноубордисты, а также река Яхрома, через которую нужно было переправляться.

Вместе с ними гонку бежали ветераны забегов на полигоне Алабино - корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации Кирилл Борискин и сотрудник департамента развития продуктов Шамиль Абдулаев. Как всегда, не обошлось и без новичков - к команде присоединились сотрудники редакции проекта "Стратегические цели развития": руководитель направления "Международная кооперация и экспорт" Юния Полякова и Юрий Кукин, курирующий направление "Образование".

С первых же препятствий стало очевидно, что состав подобрался сильный, так как помощь практически никому не требовалась. Более того, приставленному к команде инструктору даже приходилось немного тормозить отдельных участников, опасаясь, что некоторые оторвуться от остальных.

Но переживания эти были напрасны, так бросать товарищей - не в традиции этой команды. К тому же, индивидуализм на "Гонках героев" не особо практичен, что показало испытание с перетаскиванием длинного бревна через барьер и под ним. Сложность заключалась в том, что сначала кому-то в одиночку нужно принять "снаряд" на другой стороне, а команда при этом должна распределить силы так, чтобы бревно все время было навису. Без слаженной командной работы проделать такое невозможно в принципе.

Подбадривать, а иногда и подшучивать друг над другом, приходилось постоянно, особенно на водных препятствиях при форсировании Яхромы. Причем год назад все участники гонки после пробежки по августовской жаре стремились к воде, но в этот раз природа внесла свои коррективы.

О погоде

В этом году команда ТАСС участвовала в трех гонках, не считая финальную. И, как это не парадоксально, больше всего с погодой повезло на зимнем забеге в феврале, когда морозы отступили, температура поднялась до -5 и весь день светило солнце. Апрельская и июньская гонки в Алабино пришлись на прохладное время, причем последняя сопровождалась дождем.

Так вышло и на этот раз - сразу после старта небо затянули тучи. А так как забег начался после 16:00 мск, температура уже начинала ощутимо падать. Все участки между препятствиями после "водных процедур" команда преодолевала бегом с высоким темпом, чтобы обсохнуть, немного согреться и скорее добраться до "Олимпа" - самой жесткой вариации финального испытания. Отвесная девятиметровая рампа, в конце уходящая в вертикаль, забраться на которую нужно по канату. Опыт подсказывал, что для этого нужно беречь силы и согреть руки - к концу от холода пальцы у многих отказывались сжиматься.

Но, несмотря на это, команда не стала проходить мимо нового испытания "Маятник", стоявшего на пути к "Олимпу" и подготовленного для профессионалов. Суть проста - участник заползает на вертикальный закрепленный внизу шест под небольшим углом, остальные же толкают его, чтобы балка накренилась в противоположную сторону ближе к следующей. Добровольцем вызвалась Лена Пшенникова. Благодаря командной работе все шесты удалось пройти без труда.

"Олимп" спортсмены из ТАСС покорили по уже отработанной схеме, съехав после этого на водяной горке вниз, где их ждали позолоченные жетоны, вручаемые всем, кто выдержал трассу полуфинала.

Всероссийский забег с препятствиями "Гонка Героев" проводится с 2013 года. С февраля 2016 года соревнования проходят и в зимнем формате.