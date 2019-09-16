Захарова назвала опасными компьютерные игры про войну

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Современные компьютерные игры приучают детей к тому, что вести войну - это нормально. Такое мнение выразила в интервью Telegram-каналу "Расстрига" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сейчас компьютерные игры непосредственно распределяют роли между странами и народами, когда люди с символикой одного государства должны уничтожить людей в форме и с символикой другого государства. И в этом опять же преуспевает западная индустрия, - сказала она. - Ребенка с детства приучают к мысли, что нет ничего плохого в том, что ты победил представителя другого государства, что ты ведешь войну, что перед тобой люди в национальной форме стран. Не террористов, а именно государств. Это очень опасно".

По мнению дипломата, разработчики подобных игр осознают, насколько они опасны. "Представляете, сколько стоит разработка компьютерных игр и их внедрение? Я думаю, что люди, которые оперируют такими деньгами, прекрасно отдают себе отчет", - пояснила она.

Захарова добавила, что то же самое происходит и в современной киноиндустрии, которая вместо того, чтобы показывать безысходность катастроф, связанных с оружием массового уничтожения, наоборот, демонстрирует "достаточно легкое и безответственное отношение" к таким вопросам. "Начинается с того, что зритель приучается к тому, что получивший ранение человек может встать, пробежать еще пару километров, выстрелить 150 раз из пистолета и при этом ещё взять "главный приз", и будет хэппи-энд. Это тоже ненормально. В кино "ядерные катастрофы" - дело поправимое, и мир обязательно выживет", - заключила официальный представитель МИД.