Президент Туркмении написал книгу про алабаев

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов представил свою очередную книгу, на этот раз посвященную собакам породы алабай. Она носит название "Туркменский алабай" и повествует о роли этой древней породы, которую еще называют среднеазиатской овчаркой, в культуре страны.

Алабай считается национальным достоянием Туркмении наряду с ахалтекинскими скакунами, которым Бердымухамедов также посвятил не одну книгу. Как сообщает государственное агентство "Туркменистан сегодня", книга, представленная главой государства на заседании кабинета министров в пятницу, "не просто рассказывает о происхождении и развитии знаменитой породы собак, одной из древнейших в мире, но раскрывает сам культурный феномен алабая". Порода, которую издревле использовали чабаны для охраны скота, олицетворяет "верную дружбу, храбрость и силу".

Как отметил президент, алабай "будет с гордостью охранять своего хозяина и все, что его окружает: дом, родственников и, главное, детей".

В книге рассказывается о происхождении алабая. Как отмечает агентство, "собаководы по-разному оценивают возраст данной породы, который варьируется от 3 до 6 тыс. лет". О древности алабая свидетельствуют изображения, найденные археологами на территории Туркмении. Терракотовые фигурки собак с купированными ушами и хвостом были обнаружены в разные годы в городищах бронзового века Алтын-Депе и Гонур-депе на западе Туркмении.

При раскопках древней Маргианской цивилизации, находящейся на территории современной Туркмении, были найдены свидетельства ритуальных захоронений алабаев. Как считают археологи, собак хоронили как героев, так как жители Маргианы причисляли их к классу воинов.

Книга "Туркменский алабай" стала одним из многочисленных литературных трудов Бердымухамедова. Президент Туркмении писал и о других национальных достояниях страны, таких как лошади и ковры, а также об особенностях национальной кухни, лекарственных растениях. В списке трудов Бердымухамедова есть и книга "Поклонение матери - преклонение перед святыней", которая рассказывает о святости матери для каждого человека, непреходящих ценностях, среди которых Родина и домашний очаг.