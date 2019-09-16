Павел Устинов приговорен к 3,5 года колонии за нападение на бойца ОМОН на акции 3 августа

"Суд пришел к выводу, что подсудимый Устинов виновен в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья) <...> Суд постановил назначить подсудимому Устинову наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима ", - зачитал приговор судья Алексей Криворучко.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Тверской суд в понедельник признал бывшего росгвардейца Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как сказано в приговоре суда, виновность подсудимого, несмотря на отрицание им вины, подтверждается показаниями потерпевшего бойца ОМОН Лягина, его сослуживцев, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписью с камеры видеонаблюдения. Также там отмечается, что служебная проверка не выявила в действиях сотрудников Росгвардии, задерживавших Устинова, нарушений закона.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросила приговорить Устинова к шести годам заключения. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча насчет работы.

Защита бывшего росгвардейца Павла Устинова планирует обжаловать приговор. "Мы обязательно подадим жалобу на решение суда первой инстанции, так как он не исследовал ряд доказательств с нашей стороны. Судья, выносивший приговор, отказался допросить нескольких свидетелей защиты. Кроме того, отказался приобщить к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не участвовал в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке", - сказал его адвокат Павел Чешков.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции в Москве. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

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