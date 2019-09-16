В кабмине поддержали законопроект об обязательном горячем питании в начальной школе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о предоставлении обязательного горячего питания в начальной школе. Об этом сообщил в понедельник один из авторов инициативы, руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Комиссия правительства сегодня дала положительный отзыв на законопроект об обеспечении всех учащихся начальных классов горячим питанием - это ключевой для нас момент", - приводит слова политика пресс-служба фракции. "При этом все замечания, которые сегодня были высказаны на заседании комиссии по законопроектной деятельности, мы считаем возможным доработать при подготовке документа ко второму чтению", - отметил он.

По словам Неверова, среди замечаний - необходимость уточнения терминологии, которая используется в законопроекте, а также рекомендация дополнительно проработать процедуру изъятия, хранения и утилизации некачественной продукции.

Со своей стороны соавтор инициативы, вице-спикер Ирина Яровая уточнила, что законопроект направлен на "законодательное закрепление и определение принципов здорового питания, в том числе питания детей". "Для целей обеспечения учащихся начальной школы горячим питанием в условиях возможного дефицита бюджетных средств законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование указанных мероприятий", - обратила внимание она.

"Очень важно, что комплексный закон, формирующий единые критерии и требования, обеспечивающие качество и безопасность детского питания в школах и дошкольных учреждениях, поддержан правительственной комиссией", - сказала вице-спикер. Она напомнила, что развитие и здоровье ребенка - приоритет для государства. "Вся система должна работать на обеспечение гарантии качественного и здорового питания для детей, на упреждение нарушений закона. Наш законопроект именно об этом", - заключила Яровая.