Число лицензированных медицинских организаций в Москве увеличилось в 1,5 раза за три года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Количество медицинских организаций в Москве, имеющих лицензию на оказание услуг, увеличилось за последние три года в 1,5 раза. Об этом в понедельник журналистам сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

"Если брать сферу контроля в московском регионе, стоит отметить рост количества организаций, юридических лиц, которые получают лицензии на оказание медицинской помощи, обеспечение медицинской деятельности. За последние три года общее количество лицензиатов в Москве увеличилось с 6 тыс. до 9 тыс. организаций. Это и государственные организации, и частные организации с хорошей репутацией, с хорошими результатами работы", - сказал Плутницкий.

По его словам, в последнее время повышается число проверок работы медицинских организаций, в том числе внеплановых. Если в 2018 году в столице было проведено более 300 проверок, то с начала 2019 года - более 450.

Как отметил замруководителя ведомства Роман Курынин, большое внимание уделяется контролю за оборотом лекарственных средств. "У нас проводится так называемый выборочный контроль, который мы проводим в ходе отбора лекарств. Всех пациентов я прошу внимательно к этому относиться, не прибегать к курьерской доставке с неизвестных интернет-сайтов. Зачастую продаваемый лекарственный препарат на территории России не зарегистрирован, и сведений об их безопасности эффективности нет", - пояснил он.

Курынин напомнил, что с 1 февраля 2017 проводится пилотный проект по маркировке лекарств. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов семи нозологий - с 1 октября 2019 года.

"На всех упаковках будет нанесен специальный QR-код, который будет отражать производителя, условия его доставки в аптеку <...> Планируется ряд мобильных приложений, которые позволят пациенту оперативно считать QR-код и оценить возможность неприятных моментов", - сказал он