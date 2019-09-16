Врачи рассказали, как переносить перепады атмосферного давления

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Метеочувствительным людям в периоды перепадов атмосферного давления рекомендуется больше отдыхать, пить много воды, морсов, а также принимать сердечно-сосудистые препараты. Такое мнение высказали врачи-неврологи и кардиологи, опрошенные ТАСС в пятницу.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что под влиянием циклонов и атмосферных фронтов ожидаются колебания температуры. В Москве в первой половине этой недели атмосферное давление резко понизится от 748 до 738-734 мм ртутного столба. Как сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, оно придет в норму лишь к субботе, так как циклон будет уходить на восток.

"В первую очередь (метеозависимым людям рекомендовано - прим. ТАСС) не заниматься тяжелым физическим трудом, который будет истощать центральную нервную систему, во-вторых, легкое диетическое питание, которое будет улучшать работу организма в целом, и не забывать употреблять много воды, потому что вода вымывает все токсические вещества из организма, улучшает работу почек и поддерживает гомеостаз", - рассказал врач-невролог НИИ питания РАМН Олег Ленев.

Он также добавил, что в это время необходимо употреблять морсы и соки, чтобы можно было поддерживать обилие минеральных веществ и микроэлементов. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Юрий Конев отметил, что метеочувствительным людям необходимо посетить врача.

"Естественно, нужно посоветоваться с врачом, может быть как-то скорректировать дозу сердечно-сосудистых препаратов, если есть метеочувствительность. Режим труда и отдыха особенно соблюдать в эти дни, когда идут эти перепады, потому что полноценный отдых наиболее эффективен, ну и не переедать, не злоупотреблять другими вредностями", - сказал он.

Заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Н. Н. Бурденко Алексей Федоров согласился с мнением коллег и также посоветовал принимать лекарства по рекомендациям специалистов и следить за здоровьем.