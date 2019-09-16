В Госдуму внесли проект закона о статусе многодетных семей и мерах их поддержки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Народный хурал Республики Калмыкия в понедельник внес в Госдуму проект базового закона о мерах государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом впервые на уровне федеральных законов закрепляется понятие "многодетная семья", а также унифицируются меры поддержки многодетных семей, поскольку в настоящий момент они могут существенно отличаться в зависимости от субъекта Российской Федерации", - говорится в пояснительных материалах.

Как утверждают разработчики, инициатива призвана "способствовать улучшению общей демографической ситуации в РФ, повышению рождаемости, законодательному признанию в качестве общественно полезной деятельности, связанной с воспитанием детей в семьях, имеющих трех и более детей".