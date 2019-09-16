AFP: родственники детей французских джихадистов подали жалобу на главу МИД Франции

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Родственники жен и детей французских джихадистов, которые сейчас находятся в курдском плену в Сирии, подали жалобу на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, обвинив его в нежелании содействовать возвращению граждан Франции на родину. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse.

По его сведениям, жалоба подана от имени десяти французских семей, которые утверждают, что глава французской дипломатии "добровольно и преднамеренно" отказывается репатриировать женщин и детей, "находящихся в опасной ситуации". "В течение многих месяцев курды не прекращают побуждать государства взять на себя ответственность и репатриировать своих граждан", - отмечается в жалобах.

В них подчеркивается, что французское правительство согласилось репатриировать детей исключительно "на индивидуальной основе". "Эта политика приводит к тому, что более двухсот детей и их матерей подвергаются бесчеловечному и унижающему достоинство обращению", - отмечают заявители, подчеркивая, что их родственники находятся в "небезопасных условиях".

Жалоба подана в Суд Французской Республики - единственный судебный орган, имеющий право вести разбирательства в отношении членов кабмина при исполнении их обязанностей.

В начале июня 12 детей французов, воевавших на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вернулись из Сирии во Францию. В марте во Францию были возвращены еще пятеро детей французских джихадистов.