МИД РФ рекомендует россиянам из-за смога в Сараваке реже выходить на улицу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. МИД России рекомендовал россиянам ограничить время пребывания на открытом воздухе в штате Саравак в Малайзии, где зафиксировано сильное загрязнение воздуха из-за лесных пожаров в соседней Индонезии. Соответствующее предупреждение распространил в понедельник Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"В штате Саравак зафиксировано значительное ухудшение экологической ситуации в связи с продолжающимися в соседней Индонезии лесными пожарами; сильный смог наблюдается и в материковой части страны, включая столичный регион; рекомендуется сократить пребывание на улице", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Лесными пожарами оказались охвачены как минимум шесть индонезийских провинций, расположенных преимущественно на островах Калимантан и Суматра, население которых составляет около 23 млн человек. Соседняя Малайзия также оказалась окутана густым слоем смога: в восьми из 13 штатов Малайзии, включая Саравак, резко ухудшилось качество воздуха.

Штат Саравак расположен на северо-западном побережье Калимантана, там находятся популярные среди туристов курорты.