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Число участников студенческих обменов России и Китая достигло 90 тыс.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что этот показатель будет составлять 100 тыс. к 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Число участников студенческих обменов между Россией и Китаем достигло 90 тыс., к 2020 году этот показатель будет составлять 100 тыс. Об этом в понедельник рассказала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова после 20-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Сфера образования для нас является ключевой, два наших лидера - Владимир Путин и господин Си Цзиньпин поставили задачу, чтобы к 2020 году обмен обучающихся двух государств составил 100 тыс. обучающихся. И уже сегодня мы можем констатировать, что за достаточно короткий срок мы практически приблизились к исполнению этой цифры, сейчас это уже более 90 тыс. обучающихся, и я думаю, что показатели в 100 тыс. к 2020 году нами будут достигнуты", - рассказала вице-премьер.

Голикова также отметила уникальный совместный проект России и Китая, который, по ее словам, не имеет аналогов в мире. "Это совместный проект университетов - нашего Московского государственного университета им. Ломоносова и Пекинского политехнического университета. Сейчас они функционируют как совместный университет в Шэньчжэне, он дает возможность получать диплом и Московского государственного университета, и Пекинского политехнического, обучение происходит на трех языках - русском, китайском и английском", - пояснила она.

Вице-премьер отметила, что в понедельник стороны договорились о создании рабочей группы, которая будет заниматься продвижением программ, реализующихся совместным университетом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайСи Цзиньпин
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