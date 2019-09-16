Сергей Иванов: переписывание истории Второй мировой войны на Западе будет продолжаться

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Попытки фальсифицировать или переписать причины и итоги Второй мировой войны в Европе будут продолжаться в преддверии 75-летия Победы, сказал в понедельник председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Иванов в ходе пленарного заседания по итогам международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии" в Государственном центральном музее современной истории России.

"Я предвидел огромное количество фальсификаций, когда сателлиты по Вашингтону или Брюсселю пытаются все поставить с ног на голову и переиначить итоги и причины начала Второй мировой войны <...> Не надо удивляться, что и дальше так будет. Чем больше срок, тем легче оболванивать обывателей, которые не знают и ничего не хотят знать про историю и что было на самом деле", - сказал он.

Комментируя решение о переносе памятника Коневу в Праге, Иванов отметил, что есть страны, где пытаются пересмотреть свою историю. "Есть восточноевропейские страны, которые не пытаются исковеркать историю донельзя, а есть государства-сателлиты, которые решают все переиграть и считают, что если они, по их мнению, выиграли холодную войну, то надо пересмотреть и итоги "горячей", - отметил председатель попечительского совета.

В ходе заседания он также затронул вопрос вхождения Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР, который в этих странах сегодня рассматривают как оккупацию. "Это не оккупация, потому что население Прибалтики, Западной Украины становились гражданами Советского Союза со всеми правами и обязанностями, а многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту - политическую и творческую. Сравните это с оккупацией других стран Германией, поэтому говорить об оккупации антиисторично <...> Да, на этих территориях были репрессии, это надо признать, равно как и на территории других частей Советского Союза", - сказал Иванов.

Говоря о заключении договора о ненападении между СССР и гитлеровской Германией в 1939 году, который вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа, он назвал его достижением советской дипломатии, которое позволило изменить границы страны. "Если бы мы его не подписали, над нами нависла бы война на два фронта, мы ее избежали. Я считаю пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться. Мы хотели начать войну с Германией 40 км от Минска или в 100 км от Ленинграда? Где бы мы остановили немцев - за Уралом? Самое главное - это национальные интересы", - заключил он.