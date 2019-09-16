Скворцова заявила, что России необходимо еще около 1300 мобильных медицинских комплексов

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 1300 медицинских мобильных комплексов следует закупить для системы здравоохранения в РФ. Об этом в понедельник сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям "Биотехмед - 2019".

"По данным по окончанию 2018 года, уже 2800 мобильных медицинских бригад и комплексов активно работают по территории страны. Но нам нужно дополнительно увеличить число мобильных комплексов более чем на 1300", - сказала она.

По словам Скворцовой, также очень актуален вопрос восстановления сельского здравоохранения. С 2000 года по 2014 год число объектов сельского здравоохранения снизилось на 15 тыс. "Сейчас мы должны полностью устранить этот дефицит", - добавила она.

При этом с 2000 года в шесть раз увеличилось число производителей в стране, создающих мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). "На сегодня 57 [позиций отечественного оборудования] из 58 производятся отечественными производителями. Мы обращаемся и просим сделать так, чтобы объекты сельского здравоохранения были полностью обеспечены", - добавила она.

Все ФАП будут подключены к высокоскоростному интернету до 2021 года. По словам Скворцовой, использование цифровых технологий принципиально важно для проведения телемедицинских сеансов. "В той программе дополнительных мер, которую мы 20 августа представили президенту РФ, мы включили обеспечение ФАП цифровыми приборами. Нам потребуется как минимум 35,5 тыс. этих приборов до конца 2021 года <...> Я бы очень просила Минпромторг с нами вместе посчитать и сделать это тотально по всей стране, включить не только ФАП, но и амбулатории. В общей сложности это будет примерно под 50 тыс. объектов и 50 тыс. аппаратов", - добавила министр.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. В рамках конференции участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.