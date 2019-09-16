Губернатор Курской области объявил 2020 год в регионе Годом здоровья

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт, вступивший в понедельник в должность главы региона, объявил 2020 год в регионе Годом здоровья.

"Каждый год мы будем направлять все силы на решение самых важных задач. Сегодня я объявляю 2020 год годом здоровья в Курской области. Мы ставим сложную, но важную цель - оздоровление населения. Совершить прорыв вперед смогут только здоровые люди. Особое внимание будет уделено развитию медицины, в том числе и сельской", - сказал Старовойт.

По словам главы региона, властям предстоит добиться равных возможностей для получения жителями квалифицированной медицинской помощи в селах, крупных городах и областном центре. Для привлечения кадров в сельские медучрежления потребуется проработка жилищного вопроса и повышение заработной платы.

"В ближайшее время региональная стратегия развития здравоохранения будет представлена общественности и специалистам, но год здоровья - это не только здравоохранение, но и здоровый образ жизни, и качественные продукты, и спорт", - добавил губернатор.

Роман Старовойт, начинавший свою карьеру в 1995 году на посту исполнительного директора "Регионального инвестиционного агентства", с 2012 по 2018 гг. возглавлял Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), работал две недели в должности заместителя министра транспорта РФ, после чего 11 октября 2018 года после досрочной отставки губернатора Курской области Александра Михайлова был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы региона. На выборах губернатора, прошедших 8 сентября 2019 года, он одержал победу, набрав 81,07% голосов избирателей.